В Европе еще не знают, когда состоится второй раунд газовых переговоров

Даты второго раунда переговоров по безопасности газовых поставок в Европу между Европейским Союзом, Украиной и Россией еще нет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила секретарь Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу - Пиа Андеркилде-Хансен.

"Российской стороной была названа дата 16 мая. Но мы пока не может подтвердить эту дату. Единственное, что могу сказать, что эти трехсторонние переговоры состоятся очень скоро", - сказала Андеркилде-Хансен на брифинге в Еврокомиссии.

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Напомним, первый раунд трехсторонних газовых переговоров состоялся в Варшаве 2 мая и касался проблем в газовых отношениях Украины и России и безопасности транзита российского газа по украинской территории в Европу.

На этой встречи представители Украины, Европейского Союза и РФ договорились продолжить переговоры и в мае провести еще две встречи.

