ЕС до конца мая хочет решить вопрос предоплаты Украиной российского газа

Европейский Союз планирует решить до конца мая проблему относительно требований российского "Газпрома" о предоплате Украиной поставок российского газа со следующего месяца.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявила Сабин Бергер, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

"Мы принимаем к сведению сообщения о требованиях российской стороны относительно предоплаты поставок газа Украине. Мы работаем интенсивно в двустороннем формате (с Россией - УНИАН), чтобы решить эту проблему. Мы хотим решить эту проблему до конца мая", - сказала Бергер на брифинге в Еврокомиссии.

"Я не могу говорить от имени "Газпрома", но, насколько понимаю, система предоплаты должна заработать с июня. Мы же хотим найти решение этой проблемы до конца мая", - добавила она.

Читайте такжеЭксперт: с «Газпромом» нельзя договариваться в кулуарах, только судКак сообщал УНИАН, "Газпром" выставил Украине счет в размере 1,66 миллиарда долларов за газ, который будет поставляться в июне. Ранее Еврокомиссия твердо выступала против предоплаты Украиной газовых поставок из России, как подрывающей безопасность газовых поставок в Европу и транзита газа по украинской территории.