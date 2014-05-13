Еврокомиссия разрешила Украине оплатить часть газового долга деньгами ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Саймон О'Коннор.

«Это поддержка для украинского бюджета, чтобы Украина могла выполнить свои внешние обязательства по выплатам. Это будет включать и погашение задолженности в энергетическом секторе. Это наша поддержка, которая направляется для украинского бюджета», - сказал О'Коннор.

«О помощи было решено на основании анализа и обсуждения финансовых потребностей Украины. Конечно, это связано также с программой реформ. Об этом говорится в меморандуме, который будет подписан украинскими партнерами сегодня. Меморандум был подписан вице-президентом Еврокомиссии Симом Калласом 10 дней назад», - добавил О'Коннор.

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