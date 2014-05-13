Сын вице-президента США Байдена будет работать в украинской нефтегазодобывающей компании

"Крупнейший частный газодобытчик в Украине Burisma Holdings расширил состав Совета директоров, пригласив нового директора Хантера Байдена. В Холдинге Хантер Байден будет заниматься юридическим блоком и предоставлять сопровождение компании в международных организациях", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

На сайте компании говорится, что Хантер Байден - один из соучредителей и управляющий партнер инвестиционно-консультативной компании Rosemont Seneca Partners (RSP), а также председатель правления Rosemont Senecа Advisors. Он является адъюнкт-профессором Джорджтаунского университета, где он читает магистерскую программу в Школе дипломатической службы. Кроме этого, Байден-младший имеет опыт работы на государственной службе, а также во внешней политике. Он является директором Коалиции США по вопросам глобального лидерства, Центра по вопросам национальной политики и председателем Консультативного совета Национального демократического института.

Burisma Holdings - частная нефтегазодобывающая компания с активами в Украине. На энергетическом рынке работает с 2002 года. На сегодня в портфеле компании разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. В 2013 году суточная добыча газа постоянно росла и к концу года составила 11,6 тыс. бне (баррелей нефтяного эквивалента - включает в себя газ, конденсат и нефть), в т.ч. 1,8 млн. кубометров природного газа. Весь указанный объем компания реализует на внутреннем рынке Украины, как через трейдеров, так и непосредственно конечным потребителям, говорится в сообщении на сайте.