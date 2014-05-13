Киев обратится в Стокгольмский суд относительно захвата Россией «Черноморнефтегаза»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Яценюк заявил на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу после совместного заседания правительства Украины и коллегии Еврокомиссии.

"Россия аннексировала Крым. Россия захватила украинскую собственность стоимостью в десятки или даже сотни миллиардов долларов, включая государственную компанию «Черноморнефтегаз». Она украла свыше 2 миллиардов кубометров украинского газа. Она украла нефтедобывающие поля, компании, оффшорные вышки и те, которые на суше. Мы по этому поводу встретимся с Россией в суде", - сказал Яценюк.

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Премьер также заявил, что Украина обратится в Стокгольмский арбитраж и относительно высокой цены на газ, которую Россия требует платить после смены власти в Киеве, подняв цену с 268,5 долларов за тысячу кубометров до почти 500 долларов и отменив также 100-долларовую скидку за базирование Черноморского флота в Севастополе.

"Если Россия отвергнет наши предложения (о сохранении старой цены на газ - УНИАН), тогда мы подадим иск против России в Стокгольм. Остается меньше двадцати дней, и это последний звоночек для России сесть за стол переговоров и найти решение", - сказал Яценюк.

По его словам, Украина готова срочно погасить задолженность за газ перед "Газпромом", если Россия подпишет новое соглашение о поставках газа по приемлемым для Киева ценам.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: природного газа – 58,56 млрд куб. м, газового конденсата – 1231 тыс. тонн, нефти – 2530 тыс. тонн.

19 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что буровые крупного украинского добытчика газа - компании "Черноморнефтегаз" в Крыму захватили люди, вооруженные автоматами Калашникова.

НАК «Нафтогаз Украины» с 2 апреля 2014 года не получает в автоматическом режиме данные с 22 газораспределительных станций, расположенных на участках магистрального газопровода Джанкой-Феодосия-Керчь на территории Крымского полуострова.

12 мая ЕС дополнил список компаний, против которых введены санкции, компаниями "Черноморнефтегаз" и "Феодосия", присвоенных Россией после аннексии Крыма.

Справка УНИАН. Россия, которая заявила о газовом долге «Нафтогаза» перед «Газпромом» в 3,5 млрд дол., с июня 2014 года вводит режим предоплаты за поставленный Украине газ.

Как отметили в Минэнерго РФ, 7 мая закончился срок, к которому украинская сторона должна была оплатить поставленный газ.

По словам украинского министра энергетики Юрия Продана, Украина не признает долг за природный газ в размере 3,5 млрд дол., которые предъявляются «Газпромом» «Нафтогазу Украины».

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«Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 дол. за тысячу кубометров с 268,5 дол. в первом квартале в этом году.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд дол. за поставки газа, которые осуществлялись до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневной срок при условии снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 дол. за 1 тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.