Суд обязал «Нафтогаз» выплатить 930 млн гривень «Укргазвыдобуванню»

Хозяйственный суд Киева принял решение взыскать с энергетического государственного холдинга НАК «Нафтогаз Украины» в пользу крупнейшей государственной газодобывающей компании «Укргазвыдобування» 930 млн грн по договору купли-продажи природного газа.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, «Нафтогаз» должен выплатить «Укргавыдобуванню» 930,352 млн грн долга за купленный в ноябре-декабре 2013 года газ для нужд населения. Всего в прошлом году компания «Укргазвыдобування» поставила «Нафтогазу» 13,856 млрд кубометров газа по цене 419,04 грн за 1 тыс. кубометров.

Данное решение суд принял 28 апреля 2014 года.

Читайте также«Укргазвыдобування» хочет продавать газ для населения вдвое дороже Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. В Украине находится 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.