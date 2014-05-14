Иран надеется до 20 июля подписать соглашение по ядерной программе с "шестеркой"
В среду в Вене стартует четвертый раунд переговоров по ядерной программе Ирана
Иран нацелен на заключение всеобъемлющего соглашения с "шестеркой" международных посредников по ядерной программе к 20 июля, сообщает агентство Irna со ссылкой на замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи, пишет РИА Новости.
"Мы очень надеемся, как и другая сторона, что соглашение может быть достигнуто до 20 июля, если на то будет воля и решимость политиков", — цитирует агентство слова Аракчи. При этом он подчеркнул, что для достижения соглашения еще существует ряд препятствий, преодолеть которые "сложно, но возможно".
Ранее анонимный источник в американской делегации на переговорах в Вене заявил, что США считают возможной подготовку к 20 июля окончательного соглашения по иранской ядерной программе.
В среду в Вене стартует четвертый раунд переговоров по ядерной программе Ирана.
По словам Аракчи, еще два дополнительных раунда переговоров между Ираном и "шестеркой" пройдут в июне и один — в июле. Он отметил, что при необходимости июльские переговоры будут продолжаться 20 дней.
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В ноябре 2013 года представители "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Германия, Китай) и Ирана договорились о временном ограничении иранской ядерной программы в обмен на частичную приостановку санкций США и ЕС против страны.
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При этом в течение 6 месяцев, то есть до 20 июля, предполагается выработать всеобъемлющее соглашение, которое должно гарантировать отсутствие военного компонента в иранской ядерной программе в обмен на полную отмену санкций против этой страны.