Польша и Литва объединяют электросети ради независимости от поставок из России

Европейская комиссия утвердила выделение 60 миллионов евро инвестиций для объединения электрических сетей Польши и Литвы, что должно усилить энергетическую безопасность Европы.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, средства для проекта, который ЕС считает стратегическим, поступят из Фонда Евросоюза для европейского регионального развития.

"Вопрос энергетической безопасности и поставок является ключевым для Европейского Союза, и мы знаем, как остро чувствуется эта потребность, – в частности, в таких странах, как Польша и Балтийские страны в настоящее время. Подобные проекты решают проблему зависимости от внешних поставок, и они важны для создания единого европейского энергетического рынка. Объединение систем Польши и Литвы имеет стратегическую важность", - заявил комиссар ЕС по региональной политике Йоганес Хан.

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Финансирование со стороны Европейского Союза на сумму 60 миллионов евро должно помочь воплотить проект объединения сетей двух стран до октября 2015 года. Общая стоимость проекта составляет 193,7 млн евро, остальное должны профинансировать Варшава и Вильнюс.

После объединения электрических сетей Польши и Литвы ЕС сможет подсоединить сети Латвии и Эстонии к общеевропейской электросети. Балтийские страны очень зависимы от поставок электроэнергии из России, а Литва стала очень зависеть от российской электроэнергии после закрытия по требованию ЕС Игналинской атомной станции, которая имела ненадежные реакторы чернобыльского типа РБМК.