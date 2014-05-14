ЕС из-за Украины может снизить зависимость от российского газа - «Газпром»

Европейский Союз из-за кризиса в Украине может активизировать деятельность, направленную на снижение зависимости от российского газа.

Об этом говорится в ежеквартальном отчете "Газпрома" за I квартал 2014 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

«В случае введения международных экономических санкций в отношении России из-за украинского кризиса, существует вероятность активизации деятельности ряда стран Евросоюза, направленной на снижение зависимости от поставок российского газа и уменьшение доли ОАО «Газпром» на газовом рынке», - говорится в документе.

Отмечается, что для снижения данного риска «Газпром» проводит оптимизацию ценовой политики, а также географическую диверсификацию поставок природного газа на экспорт и способов поставки (СПГ).

Подчеркивается, что помимо этого, в связи с кризисом в Украине могут возникнуть риски применения к «Газпрому» со стороны США и Европы санкций финансового и экономического характера, что может несколько затруднить сотрудничество с деловыми партнерами ОАО «Газпром». С целью снижения рисков Общество постоянно проводит работу по поддержанию своей деловой репутации.

Кроме этого, отмечается, что в соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую систему.

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В ходе реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

Как сообщал УНИАН, доля «Газпрома» составляет около 30% в европейском газовом балансе.

ОАО «Газпром» — российская энергетическая компания, занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Компания поставляет природный газ как внутренним потребителям России, так странам СНГ, Балтии, Европы.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 18%, в российских - 72%. На «Газпром» приходится 14% мировой и 74% российской добычи газа.