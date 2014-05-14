Москва вернется к газовым переговорам с Киевом только при оплате части долга - Медведев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Никто никогда не говорил: немедленно отдайте 4 млрд долл. Но вы покажите, что готовы это делать. Если они часть заплатят, это, как минимум, основа для разговоров», - сказал Медведев.

«Мы готовы обсуждать, что нам делать с этой проблемой, мы готовы обсуждать то, каким образом нам поддержать сейчас жизнь людей в Украине», - добавил он.

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Медведев также заявил, что «в этом смысле мы, наверное, готовы даже в чем-то наступить на свои интересы при обсуждении того, как нам по газу дальше сотрудничать».

По его словам, это, по сути, будет финансовая помощь.

Также Медведев выразил надежду, что Европа заставит Украину хотя бы часть денег, которые она получила, перевести «Газпрому».

Как сообщал УНИАН, 13 мая глава российского газового монополиста компании "Газпром" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что Украина не оплатила почти 10 млрд куб. м природного газа на сумму 3,58 млрд долл.

«7 мая наступил срок оплаты газа за апрель. Украина ни доллара не заплатила за апрельские поставки, и общая задолженность за поставки газа «Газпрома» в Украину составила 3 млрд 580 млн долларов. При этом в физическом выражении, включая задолженность прошлого года, Украина не оплатила 9 млрд 420 млн куб. м газа, и на самом деле это просто очень-очень большие объёмы», - сказал Миллер.

13 мая "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявлял, что Украина не имеет достаточного финансового запаса для того, чтобы закачивать в подземные хранилища дорогой российский газ по 500 долл. за тысячу кубометров для поддержки транзита.