Еврокомиссар Эттингер считает неоправданной цену на российский газ для Украины

Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер считает неоправданным решение "Газпрома" повысить с 1 апреля цену на газ для Украины и рассчитывает, что временная цена на "голубое топливо" будет согласована до конца мая.

"У нас пока есть две недели на то, чтобы предотвратить возможные перебои с поставками газа из России", - сказал Эттингер в интервью газете The Wall Street Journal, пишет РИА Новости.

Он отметил, что если какая-то из сторон не будет удовлетворена временной ценой, она может обратиться в арбитражный суд для решения вопроса.

"В настоящее время наша главная забота - избежать перебоев с поставками", - отметил Эттингер.

Еврокомиссар также выразил мнение, что "Южный поток", задуманный как альтернативный маршрут поставок в Европу в обход Украины, является "политическим проектом". "В целом, он имеет смысл только в том случае, если к Украине нет доверия", - добавил Эттингер.

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Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

13 мая "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

14 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной об условиях поставок и цене на газ в случае оплаты части долга за уже поставленное топливо.