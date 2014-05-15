В Украине усилили охрану ГТС из-за вмешательства неизвестных лиц в ее работу

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы (ГТС), усилила охрану объектов ГТС в связи вмешательством неизвестных лиц в работу объектов в Ивано-Франковской области, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, соответствующие распоряжения введены в действие председателем правления «Укртрансгаза» Игорем Лохманом.

«За последние несколько суток на западе Украины были зафиксированы случаи вмешательства посторонних лиц в работу объектов магистральных газопроводов, которые были выявлены, локализованы и не повлияли на выполнение услуг по газоснабжению и транспортировке природного газа по существующим контрактам», – цитирует пресс-служба Лохмана.

Он отметил, что максимально мобилизованы внутренние ресурсы компании, организована активная коммуникация со специализированными органами государственного управления на местах, создан штаб территориальной обороны в Ивано-Франковской области с целью предупреждения и недопущения дестабилизации работы объектов ГТС.

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Также обеспечено круглосуточное взаимодействие с территориальными подразделениями МВД, СБУ, и координационными группами Антитеррористического центра при региональных органах СБУ в областях.

В сообщении отмечается, что специальные режимы охраны введены на всей территории Украины.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».