Украина с 21 мая может кардинально увеличить импорт газа из Венгрии - "Нафтогаз"
Вчера "Нафтогаз" подписал контракт с большой европейской компанией.
Украина намерена с 21 мая значительно увеличить импорт газа из Венгрии за счет нового контракта с крупной европейской компании.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Буквально вчера был подписан контракт с большой европейской компанией, который позволит нам уже с 21 мая увеличить кардинально объемы (реверса газа с территории Венгрии - УНИАН), - сказал Коболев.
В то же время глава «Нафтогаза» отказался сообщить название компании, ссылаясь на «коммерческую тайну». Также Коболев не сообщил и возможные объемы импорта природного газа.
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Как известно, на данный момент суточные объемы поставок природного газа с территории Венгрии составляют порядка 22 тыс. кубометров, а максимальная техническая возможность достигает 16 млн. кубометров природного газа в сутки.