Украина в мае собирается увеличить импорт газа из РФ до 3,4 млрд кубометров
13:16, 15 мая 2014Энергетика
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Украина в мае ежесуточно импортирует около 114 млн кубометров российского газа.
В апреле «Нафтогаз» импортировал 2,5-3 млрд кубометров российского газа / Фото УНИАН
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» по итогам мая 2014 года планирует импортировать около 3,4 млрд кубометров природного газа из Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Диденко.
«В мае на уровне 3,4 млрд. кубометров», - сказал он.
По словам замминистра, Украина в мае ежесуточно импортирует около 114 млн кубометров российского газа.
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Также Диденко сообщил, что в апреле «Нафтогаз Украины» импортировал 2,5-3 млрд кубометров российского природного газа.
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