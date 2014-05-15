Украина готова заплатить России за газ $4 млрд при снижении его цены

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от «Газпрома» счет на предоплату газа за июнь в размере 1,66 млрд долл. и надеется до 2 июня, путем переговоров с российской компанией, договориться о возникшем газовом споре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции с Киеве заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко.

«НАК получил счет на предоплату, но до 2 июня еще есть время, во время которого НАК «Нафтогаз» все-таки надеется в режиме партнерских отношений с «Газпромом» сесть и договориться по комплексу проблем», - сказал Диденко.

«Одна из основных проблем - то, что «Газпром» пытается выдергивать вопросы оплаты очень дискретно, а НАК предлагает комплексный подход, который связан и с неудовлетворением положениями контракта, и необходимостью покупать газ и за него рассчитываться», - добавил он.

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Также замминистра сообщил, что «Нафтогаз» предложил «Газпрому», пока идет подготовительный процесс к арбитражному суду, установить расчетную цену за российский газ в размере 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Цена последняя, которая была зафиксирована в соответствующем приложении к контракту между «Газпромом» и НАКом - 268,5 долл. В связи с тем, что "Нафтогаз" начал предарбитражные процедуры, предложение от НАКа следующее: пока мы их не закончим, эти предарбитражные процедуры, которые либо закончатся на уровне компаний, либо будет принято решение арбитража, платить за каждую тысячу кубов ранее согласованную цену 268,5 долл», - сказал Диденко.

«Исходя из этих параметров, на конец мая мы ожидаем, что газа «Нафтогаз» получит на сумму около 4 млрд долл. Об этих 4 млрд долл., готовых к оплате, НАК «Нафтогаз» и говорил в Брюсселе в понедельник», - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, 13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этот долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.