Россия из-за газового конфликта с Украиной может потерять более $100 млрд – CМИ

Российская Федерация не заинтересована в обострении газового конфликта с Украиной, поскольку может потерять из-за этого более 100 млрд долл. на поставках газа на крупнейший свой рынок сбыта - Европейский Союз.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков в отрасли.

"Эскалация конфликта с Украиной может стоить России 115 млрд долл. в среднем в 2015 году или более 3% ее валового внутреннего продукта, согласно оценкам IHS Inc", - отмечает агентство.

Аналитики отметили на прошлой неделе снижение цен на газ на крупнейшем рынке Европейского Союза, в Великобритании, до минимальных значений с 2010 года и прогнозируют дальнейшее падения стоимости голубого топлива.

По данным экспертов, в ЕС сейчас наблюдается слабый спрос на газ на фоне рекордных с 2007 года запасов этого топлива в хранилищах, которые, по последним данным, наполнены на 55%.

Это позволит европейским странам "продержаться" на случай возможных перебоев с поставками российского газа через Украину в течение 3 месяцев.

Аналитик из Natixis SA Лиза Паез Кортез отметила, что в случае с проблемами поставок газа через Украину, газ может транспортироваться через введенный в эксплуатацию в 2011 году "Северный поток".

В то же время она считает прекращение поставок газа "Газпромом" через украинскую газотранспортную систему невыгодным ни одной из сторон.

"Это ситуация, когда проигрывают обе стороны, если Россия прекратит поставки Украине", - отметила аналитик.

"Даже если Россия подпишет долго ожидаемый контракт с Китаем, в краткосрочной перспективе у нее нет интереса в том, чтобы прекращать поставки Европе", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" объявил на этой неделе, что переводит Украину на предоплату поставок газа с июня текущего года из-за непогашенного долга за ранее поставленное топливо, оцениваемое им в 3,5 млрд долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от «Газпрома» счет на предоплату газа за июнь в размере 1,66 млрд долл. и надеется до 2 июня, путем переговоров с российской компанией, договориться о возникшем газовом споре.

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Ранее Украина заявила, что готова погасить долг перед "Газпромом" в случае, если Россия согласиться вернуть действующую в 1 квартале цену на свой газ на уровне 268,5 долл. за тысячу кубометров вместо около 485 долл., по которой россияне считают газ для украинцев со второго квартала. Украинское правительство заявляет, что если не получит позитивного ответа от россиян до 28 мая, то дело начнет рассматривать международный арбитражный суд.

"Газпром" заявил, что если украинцы не оплатят июньский счет до 2 июня, у него, в соответствии с действующим до 2019 года контракта, будет право прекратить поставки газа.