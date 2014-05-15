«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» вернуть Украине крымский газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 28 апреля обратилась к «Газпрому» с предложением компенсировать ей 2 млрд куб м природного газа, числившиеся на балансе «Черноморнефтегаза», который был национализирован самопровозглашенной властью Крыма.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министр энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко.

«Нафтогаз Украины» направил 28 апреля письмо «Газпрому» с предложением урегулировать на корпоративном уровне этот вопрос», - сказал Диденко.

По словам замминистра, «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» направить данный объем газа в подземные хранилища на материковой части Украины с целью создания необходимого запаса топлива для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу.

«Газпрому» предложено, до урегулирования межгосударственных процедур, которые тоже наверное дойдут до суда, 2 млрд куб. м газа физически направить в наши хранилища», - отметил Диденко.

В тоже время замминистра подчеркнул, что «Газпром» пока не реагирует на предложения «Нафтогаза».

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Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 14 мая 2014 года заявил, что украинская власть обратится с иском в Международный арбитражный суд в Стокгольме относительно экспроприации Россией компании «Черноморнефтегаз».

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Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявлял, что Украина намерена подать иск в международные суды в связи с захватом «Черноморнефтегаза», контроль над которой установили самопровозглашенные власти Крыма.