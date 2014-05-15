Украина увеличила взносы в чернобыльский фонд "Укрытие"

Верховная Рада Украины приняла Закон о ратификации Соглашения (в форме обмена письмами) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития о внесении изменений в Рамочное соглашение между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно деятельности Чернобыльского фонда "Укрытие" в Украине от 20 ноября 1997 года (№0083).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 238 народных депутатов из 325, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается ратифицировать Соглашение (в форме обмена письмами) между Украиной и ЕБРР о внесении изменений в Рамочное соглашение между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно деятельности Чернобыльского фонда "Укрытие" в Украине от 20 ноября 1997 года, которое вступит в силу после выполнения Украиной предусмотренной законодательством процедуры.

В тексте Договора содержится обращение вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко к президенту Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.

В обращении отмечается, что предметом Рамочного соглашения между Украиной и ЕБРР относительно деятельности Чернобыльского фонда "Укрытие" в Украине от 20 ноября 1997 года является финансирование подготовки и реализации проектов приобретения, установки и введения в эксплуатацию оборудования с целью предоставления помощи Украине в преобразовании объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС в экологически безопасную систему.

"С целью продолжения плодотворного сотрудничества в этом направлении подтверждаем готовность Украинской стороны осуществить дополнительный взнос в Чернобыльский фонд "Укрытие" в сумме 63,40 млн долларов США и предлагаем внести изменения в Рамочное соглашение, которые предусматривают увеличение имущественных и денежных взносов Украины в ресурсы Фонда, а именно: в абзаце третьем преамбулы и в параграфе (d) раздела 1 "Гранты и ресурсы Украины" цифру "104,163" заменить цифрой "167,563", - говорится в обращении.

Так, определяется, что предоставление Грантов из ресурсов Фонда будет дополнено ресурсами Украины. Такие ресурсы будут предоставляться в виде имущественных взносов или же иным образом. Украина оценивает эти ресурсы в 167,563 млн дол. США (ранее - 104,163 млн дол. США).

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Президента ЕБРР просят подтвердить принятие Европейским банком реконструкции и развития предложенных изменений путем направления письма Кабинету министров Украины, подписанного уполномоченным лицом и одобренного Ассамблеей вкладчиков Фонда.

В таком случае соглашение о внесении изменений в финансовые условия Рамочного соглашения в форме обмена письмами вступит в силу после выполнения Украиной предусмотренной законодательством процедуры.



