Украина получит от ЕБРР и Euratom €600 млн кредита на повышение безопасности АЭС

Верховная Рада Украины ратифицировала гарантийное соглашение по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для оператора всех действующих атомных электростанций Украины - госпредприятия НАЭК "Энергоатом" на сумму 300 млн евро.

За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Указанные средства планируется привлечь для выполнения программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций.

Также Верховная Рада ратифицировала кредитное и гарантийное соглашения о предоставлении "Энергоатому" кредита от Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) на сумму 300 млн евро.

В декабре 2012 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение «Энергоатомом» займов в размере 600 млн евро от ЕБРР и Euratom для реализации инвестиционного проекта повышения безопасности атомных электростанций Украины.

После аварии на японской АЭС «Фукусима-Даичи» Украина взяла на себя дополнительные обязательства по повышению безопасности на своих АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 апреля 2014 года банк взял на себя обязательства относительно предоставления 8,9 млрд евро (12,2 млрд долл.) в рамках 326 проектов в Украине.

Европейское сообщество по атомной энергии (Euratom) — международная организация членов Европейского Союза, созданная в связи с подписанием Римских соглашений в 1957 году.