В Крыму остановились все ветровые и солнечные электростанции

Крымские электростанции на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) остановлены: украинское ГП "Энергорынок" расторгло договоры с генерацией на полуострове. Об этом заявил представитель самопровозглашенной власти - заместитель главы комитета Крыма по топливу, инновационной политике и энергетике Сергей Бедрык, пишет "Коммерсант".

Мощность ветростанций (ВЭС) в Крыму — 63 МВт, солнечных станций (СЭС) — 267 МВт. "В зеленой энергетике в Крыму нет госпредприятий, частникам Украина не оплачивает повышенные тарифы",— пояснил представитель Минэнерго Украины.

Остановку работы СЭС на полуострове с 1 апреля подтвердил крупнейший девелопер проектов в ВИЭ Крыма австрийская Activ Solar. "Это связано с неопределенной ситуацией в регуляторной базе относительно объектов энергетики в Крыму: не определены покупатели и тарифы",— поясняют в компании. Заморожено и строительство станций. Для развития ВИЭ в Крыму нужны поправки в закон об электроэнергетике, вводящие зеленый тариф для изолированной энергосистемы с регулируемыми тарифами, говорит Сергей Бедрык.

Крымская генерация до аннексии Россией Крыма работала на украинском энергорынке, расчеты шли по установленным для каждой станции тарифам через ГП "Энергорынок", продававшее электроэнергию сбытовым компаниям. Когда "Энергорынок" отказался работать с Крымом, генерация лишилась доходов, поскольку прямых договоров с потребителями у нее не было. Но основные платежи крымчан по-прежнему идут через ДТЭК "Крымэнерго" (занимается передачей и сбытом электроэнергии) украинским компаниям: регион получает с Украины 1 тыс. МВт по четырем ЛЭП по старым тарифам. Собственной работающей генерации в Крыму осталось 47 МВт, говорит Сергей Бедрык.

Инвесторам в ВИЭ Украина гарантировала повышенный тариф на электроэнергию с 2009 года. Эта мера привлекала иностранных инвесторов в Крым, где большой энергодефицит и высокая солнечная активность. Но уровень зеленого тарифа несколько раз снижался и в 2013 году составлял около €0,34 за 1 кВт ч. Activ Solar говорит, что построила в Крыму шесть СЭС мощностью более 400 МВт на деньги госкорпораций КНР и европейских институциональных инвесторов, четыре подключены к сети, еще две — на стадии пусконаладки. Общий объем вложений оценивается в $1,8 млрд. Но новые сепаратистские власти Крыма начали проверку в отношении Activ Solar, обвинив ее в мошенничестве, захвате земель и незаконном получении льгот, заявил в среду и. о. главы самопровозглашенной республики Сергей Аксенов.

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ВЭС на полуострове владели в основном госкомпании — "Крымские генерирующие системы" (также владеют четырьмя ТЭЦ), оператор АЭС "Энергоатом", предприятия Госкомитета Украины по водному хозяйству и Минобороны. Есть и частный инвестор — УК "Ветропарки Украины". Четыре ВЭС уже признаны имуществом Крыма, говорит господин Бедрык.

Несмотря на отключение ВИЭ, энергодефицита пока нет, поставки с Украины стабильны, уверяет Сергей Бедрык, а ТЭЦ работают бесплатно для поддержания энергосистемы. Новую систему расчетов готовят российские органы власти, она должна появиться к 1 июня.