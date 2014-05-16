Аваков: ущерб от афер Курченко только за год составил 26 млрд гривень

Незаконные схемы на рынке нефтепродуктов Украины председателя наблюдательного совета компании ВЕТЭК Сергея Курченко, объявленного в международный розыск, принесли только в 2013 году 26 млрд грн убытков госбюджету.

"Я им (в разговоре с жителями г. Сватово Луганской области – УНИАН) рассказал схему аферы Курченко с нефтепродуктами, обошедшуюся стране в 26 млрд грн только за прошлый год с фальшивым реэкспортом; фальшивыми накладными; морскими танкерами, перевозящими воздух; покровителями от власти", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, правоохранители завершили первый этап расследования в отношении деятельности компаний, принадлежащих Курченко.

Читайте такжеАваков оценил потери бюджета от незаконных схем Курченко в 7 млрд грн

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины объявила скандально известного бизнесмена, председателя наблюдательного совета компании ВЕТЭК Сергея Курченко в международный розыск.

14 апреля сотрудники следственного управления финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве раскрыли ряд теневых схем и наложили арест на имущество и средства, связанные с Курченко, в общем объеме порядка 1 млрд грн.