Страны ЕС готовят совместное письмо Путину по поводу газа

Европейский Союз готовит скоординированный ответ на письмо президента России Владимира Путина по поводу газовых отношений с Украиной, но надеется на договоренность Украины и РФ относительно новой цены на газ и бесперебойность поставок газа в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге заявила Пиа Андеркилде-Хансен, пресс-секретарь президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Барррозу.

"Европейский Союз готовит скоординированный ответ на письмо. ЕС предложил трехсторонние переговоры в формате ЕС-Украина-Россия. Хорошо, что этот формат принят, и уже были первые переговоры 2 мая. Россия и Украина должны отталкиваться от этих переговоров, когда будут договариваться о новой цене на газ", - сказала Андеркилде-Хансен.

Читайте такжеЕврокомиссар Эттингер считает неоправданной цену на российский газ для Украины

По ее словам, Брюссель предложил Киеву и Москве провести следующий раунд трехсторонних газовых переговоров 26 мая, и они, как утверждают дипломатические источники, могут состояться в Берлине.

"ЕС приветствует готовность Украины рассчитаться за долги по газу до конца мая. Все стороны остаются надежными поставщиками и транзитерами. Но, как сказал президент Баррозу, энергоносители не должны использоваться в качестве политического оружия", - добавила она.

Читайте такжеРоссия из-за газового конфликта с Украиной может потерять более $100 млрд – CМИ

Справка УНИАН. «Газпром» с апреля решил в одностороннем порядке отменить все льготы на поставки газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась почти до 480 дол. за тысячу кубометров с 268,5 дол. в первом квартале этого года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд дол., за февраль - 261 млн дол., за март - 550 млн дол.

Читайте такжеУкраина готова заплатить России за газ $4 млрд при снижении его цены

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд дол.

Путин на минувшей неделе направил письмо 18 странам ЕС - преимущественно клиентам "Газпрома", предупреждая об украинских газовых долгах и возможных проблемах с поставками газа Европе через Украину.

