Россия через таинственную компанию предлагает полякам газ по $270 - СМИ

Российская Федерация через малоизвестную зарегистрированную в Израиле компанию GLI Ltd предлагает работающим в Польше компаниям купить 1 млрд кубометров газа по цене 270 долл. за тысячу кубометров, что на 35% дешевле стоимости топлива, покупаемого национальным нефтегазовым гигантом PGNIG у "Газпрома".

Об этом сегодня пишет польская Rzeczpospolita, отмечая, что это предложение может быть связано с ситуацией в Украине, которой "Газпром" грозит отключением газа с июня текущего года и попыткой поломать планы по снижению энергетической зависимости от России.

"Попытка запустить на наш рынок 1 млрд кубометров газа должна показать, что мы можем делать разные заявления относительно энергетического союза, но то, как будет выглядеть рынок, все равно решит производитель сырья. Россияне, даже если бы поставили такое количества, финансово выиграли бы мало, но политически - очень много", - сказал на условиях анонимности представитель PGNIG.

Польша ежегодно потребляет около 15 млрд кубометров газа.

Газета отмечает, что PGNIG, которая покупает газ у России по ямальскому контракту и продает его потребителям в Польше, платит сейчас за тысячу кубометров около 410 долл.

Издание считает угрожающей для энергетической безопасности страны заключение контрактов с такими посредниками, поскольку сразу появляется аргумент: зачем инвестировать средства в диверсификацию поставок, если сразу можно покупать газ дешевле?

По данным газеты, люди, которые представляют GLI Ltd в Польше, - Людмила Гроссман и Йигал Фаркаш - раньше работали в оборонном бизнесе и мало известны на польском рынке энергетики.

Издание не располагает данными, воспользовалась ли какая-нибудь польская компания предложением GLI Ltd, но отмечает, что оно появилось на рынке несколько недель назад.

Как сообщал УНИАН, глава польского правительства Дональд Туск после захвата Крыма Россией и дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины призвал Европейский Союз создать новый энергетический союз, благодаря которому страны объединения могли бы лучше противостоять энергетической зависимости от России, которая использует ее в политических целях.

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Польша, в частности, предлагает ЕС совместно вести переговоры о покупке газа вместо двусторонних переговоров на уровне стран, что приводит к разным ценам на российское "голубое топливо" для европейских государств.

ЕС планирует обсудить польскую инициативу на саммите в июне этого года.

В то же время в Польше признают, что создание нового энергетического союза может быть долговременным процессом, отмечая, что уже сейчас нужно начать двигаться в этом направлении.

Украина пытается убедить "Газпром" снизить цену на поставляемое ей топливо до 268,5 долл. за тысячу кубометров, которая действовала в первом квартале этого года, с 485 долл., установленных на второй квартал.

Россия угрожает прекратить поставки газа украинцам, если они до 2 июня не оплатят авансом счет за июньские поставки на сумму около 1,7 млрд долл.





