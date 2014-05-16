Компания, где будет работать сын Байдена, получила лицензию на поставки газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала компании «Пари», входящей в энергетический холдинг Burisma, в состав правления которой недавно вошли сын вице-президента США Хантер Байден и экс-президент Польши Александр Квасневский, лицензию на поставки природного газа объемом 20 млн кубометров в год.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 15 мая 2014 года.

Лицензия выдается сроком на 5 лет.

Как ранее сообщал УНИАН, членом совета директоров нефтегазовой компании с активами в Украине Burisma Holdings Ltd. (Кипр) 12 мая текущего был назначен Хантер Байден.

Байден является адвокатом юридической фирмы Boies, Schiller & Flexner LLP (Нью-Йорк, США), он - сын вице-президента США Джозефа Байдена.

Назначение младшего сына вице-президента США вызвало в некоторых американских СМИ возмущения. До сих пор Хантер Байден лично не прокомментировал и не подтвердил свое назначение. Также СМИ утверждали, что в правление компании Burisma входит и экс-президент Польши Александр Квасневский, о чем он лично подтвердил на своей странице в социальной сети facebook. Так же он сообщил, что собственником компании является экс-министр экологии и природных ресурсов (в правительстве Николая Азарова) Николай Злочевский.

Примечательно то, что основные активы и лицензии на разработку нефтегазовых месторождений в Украине компания Burisma Holdings получила в период активной государственной деятельности Злочевского.

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Справка УНИАН. Burisma Holdings - частная нефтегазодобывающая компания с активами в Украине. На энергетическом рынке работает с 2002 года. На сегодня в портфеле компании разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. В 2013 г. суточная добыча газа составила 11,6 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, в т.ч. 1,8 млн. кубометров природного газа. Весь указанный объем компания реализует на внутреннем рынке Украины, как через трейдеров, так и непосредственно конечным потребителям.

Burisma Holdings в 2008 году приобрела добывающие компании «Эско-Пивнич» и «Пари», в 2012-м получила разрешения на покупку «Первой украинской нефтегазовой компании» и «Нафтогаз Гарант».