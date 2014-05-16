Москва будет говорить о цене на газ, если Киев заплатит $2,2 млрд долга

Москва готова обсуждать скидку на газ для Киева, если Украина заплатит $2,237 миллиарда - долг за поставки российского топлива на 1 апреля, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает Reuters.

"Мы будем это обсуждать, если они заплатят хотя бы долг на 1 апреля, а это $2,237 миллиарда", - сказал он в ответ на вопрос о том, в каком случае РФ готова снизить цену на газ для Украины.

Ранее на этой неделе о готовности начать переговоры с Украиной о снижении цены на газ заявлял глава российского правительства Дмитрий Медведев, который, однако, не называл сумм, которые Россия хочет получить.

Российские власти оценивают весь долг Украины за уже поставленный газ на начало мая текущего года в 3,5 млрд долл. и на этой неделе впервые в истории выставили авансовый счет за поставки в июне на сумму 1,66 млрд долл.

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Ранее представители Украины заявляли, что страна может за 10 дней погасить 2,2 млрд долга за поставленный российский газ до второго квартала 2014 года, если Россия согласиться сохранить цену на поставляемое топливо на уровне 268,5 долл. за тысячу кубометров. С апреля Россия отменила все ранее действующие скидки на свой газ для Украины, в результате чего его цена почти удвоилась - до около 485 долл.

Украина заявила, что если "Газпром" не согласится снизить цену до 28 мая текущего года, то правомерность установления такой высокой стоимости российского газа проверит Международный арбитражный суд.