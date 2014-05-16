Действия России могут заставить ЕС увеличить поставки газа из других источников - Moody's

Согласно сообщению, основными факторами, которые позволят европейским компаниям не пострадать от сокращения поставок российского газа, является наличие альтернативного пути поставок топлива «Северный поток», который заработал в 2011 году, а также низкий сезонный спрос на данный вид топлива и высокий уровень запасов газа в европейских хранилищах.

Тем не менее, как отмечается в сообщении агентства, приостановление транзита более чем на шесть месяцев в разной степени повлияет на европейские энергетические компании и может иметь более серьезные последствия. Это в конечном итоге заставит правительства европейских стран уменьшить зависимость ЕС от российского газа путем увеличения поставок топлива из альтернативных источников, а также дальнейшего развития возобновляемых источников энергии.

Как ранее сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин направил письмо 18 странам ЕС - преимущественно клиентам «Газпрома», предупреждая об украинских газовых долгах и возможных проблемах с поставками газа Европе через Украину.

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«Газпром» с апреля решил в одностороннем порядке отменить все льготы на поставки газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась почти до 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом апрельских поставок, в 3,5 млрд долл.

13 мая "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявлял, что Украина не имеет достаточного финансового запаса для того, чтобы закачивать в подземные хранилища дорогой российский газ по 500 долл. за тысячу кубометров для поддержки транзита.