«Газпром» заявил, что заключил все контракты по «Южному потоку»

Компания South Stream Transport B.V., оператор морского участка «Южного потока», заключила все контракты, необходимые для начала строительства осенью 2014 года. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз ОАО «Газпром».

В ходе заседания наблюдательного совета South Stream Transport в Амстердаме, в котором принял участие глава «Газпрома» Алексей Миллер, было отмечено, что проект реализуется строго по графику.

В частности, размещены заказы на поставку свыше 150 тысяч труб для первых двух ниток морского участка «Южного потока» и заключены контракты на их укладку. Подписаны соглашение на поставку оборудования для управления эксплуатацией морского газопровода, а также договор на его сертификацию. Заключен контракт на поставку газоизмерительного оборудования для участков берегового примыкания в России и Болгарии.

Договор о строительстве первой из четырех ниток морского участка «Южного потока» стоимостью около 2 миллиардов евро был заключен с итальянской компанией Saipem S.p.A в марте. В апреле оператор проекта заключил контракт на укладку второй нитки со швейцарской Allseas Group и контракт с Saipem об оказании услуг по обеспечению строительства.

Напомним, в апреле Европарламент принял резолюцию, в которой призывал Совет ЕС усилить санкции против России после аннексии Крыма. В частности, европарламентарии предлагали остановить строительство «Южного потока» и найти альтернативные источники поставок газа в Европу. Позже Еврокомиссия заявила, что не обсуждает возможность заморозки строительства газопровода на территории стран ЕС. Чтобы устранить транзитные риски, Турция предложила проложить «Южный поток» по своей территории, а не через Болгарию, чтобы избежать его маршрутизации напрямую из России в страны ЕС.

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Строительство «Южного потока», который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словению, Италию, стартовало 7 декабря 2012 года в районе Анапы. Сдача в эксплуатацию первой нитки намечена на конец 2015 года. Всего предполагается построить четыре нитки длиной более 930 километров каждая. Укладка морского газопровода продолжится до третьего квартала 2015 года. Коммерческие поставки по трубопроводу в Европу предполагается начать в первом квартале 2016 года, а вывести проект на полную мощность — 63 миллиарда кубометров в год — в 2018 году.