Трехсторонняя встреча по газу Украины, ЕС и России может состояться 26 мая

Трехсторонняя министерская встреча по газу с участием глав энергетических ведомств Украины, России и еврокомиссара по энергетике может состояться 26 мая. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Пиа Аренкильде Хансен, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы также предложили новую дату нашим партнерам по этим переговорам. В настоящее время изучается дата 26 мая", - сказала она.

По словам Хансен, в ходе министерской трехсторонней встречи, которая состоялась 2 мая, был достигнут "определенный прогресс, и Россия и Украина должны опираться на него при определении цен на газ".

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В то же время она отметила, что встреча министра энергетики РФ Александра Новака и еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера состоится в понедельник, 19 мая.

Хансен также напомнила о достигнутой договоренности, согласно которой поставки газа "не будут прерываться пока трехсторонние переговоры будут продолжаться".

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"Позвольте мне подтвердить ожидания Еврокомиссии и Евросоюза, что все стороны будут оставаться надежными и ответственными поставщиками и транзитерами", - заключила представитель Еврокомиссии.