Турчинов: РФ не имеет права в одностороннем порядке прерывать поставки газа в Украину

И.о. Президента Украины Александр Турчинов заявляет, что Россия не имеет права в одностороннем порядке прерывать поставки газа в Украину, учитывая, что вопрос его цены находится на рассмотрении в международных арбитражных судах.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1 +1» в воскресенье вечером.

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«По международному праву, в случае, когда дело рассматривается в международном арбитраже, одна сторона не имеет права прерывать поставки», - сказал Турчинов.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно действий украинской стороны в случае рисков, если возникнет неблагоприятная ситуация с поставками газа, и.о.главы государства отметил, что правительство получило задание не допустить срыва газоснабжения.

По словам Турчинова, в частности, речь идет об использовании альтернативных поставок газа за счет его реверса со стран Европы.