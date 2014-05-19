Россия хочет продавать Китаю газ по европейским ценам

20 мая, во время визита президента РФ Владимира Путина в Шанхай, может быть подписан контракт на поставку в Китай 38 млрд кубометров газа в год сроком на 30 лет. Итоговая цена на топливо будет «примерно на уровне среднеевропейской» — то есть, в районе $350-380 за тысячу кубометров, сообщил «Известиям» источник в «Газпроме». Таким образом, Россия сможет получить около $400 млрд.

Источник говорит, что перед главой компании Алексеем Миллером стоит задача «согласовать лишь одну цифру» — и это планируется сделать уже в понедельник на переговорах главы газового холдинга с его коллегой из китайской CNPC.

Читайте такжеТрехсторонняя встреча по газу Украины, ЕС и России может состояться 26 маяПомимо согласования цены на голубое топливо в ходе визита Владимира Путина в Китай могут быть подписаны сопутствующие документы по нефти и газу, включая соглашение по условиям финансирования контракта. Здесь пока есть спорный момент: китайцы готовы приобретать газ по предоплате, а «Газпром» больше заинтересован в получении недорогого кредита, который можно было бы направить на более широкий круг целей, нежели средства, полученные от предоплаты голубого топлива.

Широкий спектр соглашений и контрактов к визиту главы государства готовит и «Роснефть».