Ситуация в Ливии взвинтила цены на нефть

Цены на нефть марки Brent поднялись до $110 за баррель из-за опасений по поводу поставок из Ливии, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent с поставкой в июле подорожали на $0,25 - до $110,00 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,17, до $102,19 за баррель.

Вооруженные люди в воскресенье, 18 мая, взяли штурмом парламент Ливии и потребовали остановки его деятельности.

По мнению аналитиков, вполне вероятно, что в будущем на нефтяных рынках сохранится значительная наценка за геополитические риски в связи с Ливией.

На прошлой неделе Ливия возобновила добычу нефти на нескольких месторождениях после многомесячного перерыва, но почти сразу же вновь остановила ее из-за новых боев между группировками. Добыча в стране вновь упала до 200.000 баррелей в сутки с 300.000 в начале прошлой недели по сравнению с 1,4 миллиона баррелей в сутки в прошлом году.

Поддержку ценам также оказывает конфликт в Украине. Президент США Барак Обама и президент Франции Франсуа Олланд согласились, что Россия должна понести "значительные" расходы, если продолжит дестабилизировать ситуацию в Украине.

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