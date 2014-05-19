Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 10 млрд кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах за неделю увеличились на 8,1% - до 10,03 млрд кубометров с 9,275 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные системы отображения информации ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 мая 2014 года запасы газа в украинских подземных хранилищах составляли 9,275 млрд кубометров.

«Нафтогаз Украины» по итогам мая 2014 года планирует импортировать около 3,4 млрд кубометров природного газа из Российской Федерации.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского Союза должна закачать в подземные хранилища до начала зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд долл.

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13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл. При этом министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что наша страна не признает этот долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

В Украине находятся 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.