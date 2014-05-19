Россия снова угрожает Украине отключением газа

"Газпром", в случае невнесения Украиной предоплаты за газ на июнь, будет поставлять на российско-украинскую границу ровно столько газа, сколько Киев должен поставить транзитом в Европу.

Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает Прайм.

Миллер добавил, что предоплата - "дело добровольное, хочешь получать газ - нужно заплатить".

Как сообщал УНИАН, 13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл. При этом министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что наша страна не признает этот долг.

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Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

В Украине находятся 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.