ЕС планирует решить украинский газовый вопрос к 1 июня

Европейский Союз запланировал на будущую неделю еще два раунда переговоров о цене на российский газ для Украины, чтобы решить данный вопрос к 1 июня. Об этом сообщил в понедельник, 19 мая, еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, передает Reuters.

Эттингер добавил, что предложит цену, находящуюся между требованиями сторон.

"Наш график заканчивается 1 июня. Мы хотим сделать все возможное в ходе двух раундов переговоров на будущей неделе для решения открытых вопросов", - сказал он.

"На следующий понедельник запланирован следующий раунд переговоров ЕС, России и Украины", - подчеркнул Эттингер.

"Мы сделаем все возможное, чтобы Украина смогла заплатить долг за последний квартал года", - сказал Эттингер.

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"Мы хотим договориться о рыночной цене для Украины, чтобы она была в лучшем положении, чем при выполнении требований Путина, на которых он настаивает с 1 апреля. Некий средний показатель, как кажется, был бы справедливым результатом переговоров", - считает Эттингер.