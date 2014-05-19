Словакия готовит газопровод для поставок газа в Украину

Словакия готовит газопровод для организации поставок газа в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава Министерства иностранных дел Словакии Мирослав Лайчек на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Украина обратилась к нам с просьбой помочь при диверсификации транспорта поставок газа. Мы пошли Украине навстречу, сейчас готовим такую трассу. Считаем это нормальным и полезным», - сказал Лайчек.

При этом подчеркнул, что вопрос поставок является коммерческой операцией.

«Наша задача заключается в том, чтобы поставлять, а кто будет предоставлять этот газ, покупать его, платить, - это совсем другая операция. Для нас важно, чтобы это была коммерческая операция, которая соответствует всем международным правилам. В наших переговорах с Украиной при участии Европейской комиссии подчеркивали на том, чтобы мы, вступая в новые правовые отношения с Украиной, не нарушали те, которые у нас уже есть», - подчеркнул Лайчек.

По его словам, вопрос поставок газа нужно ставить не Словакии, а Украине, которая будет его покупать. «Мы только даем возможность, чтобы его переправить», - подчеркнул глава МИДа Словакии.

Как сообщал УНИАН, после смены украинской власти в феврале текущего года Россия приняла решение аннулировать все достигнутые ранее газовые договоренности. Поэтому с 1 апреля цена на российский газ для Украины составляет порядка 480 долл. за тыс. кубометров.

Позиция Украины заключается в том, что она готова платить за российский газ 268,5 долл. за тыс. кубометров, как было договорено при президентстве Януковича. Долг Украины за российский газ растет из месяца в месяц и на сегодняшний день достигает порядка 3,5 млрд долл.

28 апреля Украина и Словакия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере организации реверсных поставок газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, ежегодный объем поставок может составить порядка 8 млрд кубометров с дальнейшей возможностью увеличения.

Словацкий оператор газотранспортной системы компания Eustream рассчитывает начать в августе 2014 года реальные реверсные поставки газа в Украину.

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