У России нет претензий к Словакии по реверсу газа в Украину – Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявляет, что у Российской Федерации нет претензий к Словакии по поводу организации реверсных поставок газа в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчеком в Москве.

«Мы, безусловно, следим за обсуждением темы реверса газа в Украину из стран, которые покупают газ у «Газпрома», поскольку есть соответствующие межправительственные соглашения, есть контракты. То, как к этой теме подошло словацкое руководство, абсолютно не нарушает каких-то договоренностей с «Газпромом» и российским правительством. Здесь у нас никаких претензий не возникает», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, Украина ищет возможность диверсифицировать поставки газа, чтобы снизить энергетическую зависимость от России.

28 апреля Украина и Словакия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере организации реверсных поставок газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, ежегодный объем поставок может составить порядка 8 млрд кубометров с дальнейшей возможностью увеличения.

Словацкий оператор газотранспортной системы компания Eustream рассчитывает начать в августе 2014 года реальные реверсные поставки газа в Украину.

Ранее эксперты отмечали, что Словакия не соглашалась на предложение Украины по поставкам газа из Европы через словацкие магистральные трубопроводы из-за нежелания потерять выгодный для нее контракт с российским газовым монополистом "Газпромом".

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