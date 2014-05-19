Путин аннексировал Крым из-за углеводородов – The New York Times

Вместе с Крымом Россия захватила область морского шельфа с правами на ресурсы, которые потенциально стоят триллионы долларов, утверждает The New York Times.

"Россия изобразила присоединение как возврат территории, принадлежащей ей по праву, и не привлекала внимание к нефтегазовой лихорадке, которая в последнее время обостряется в Черном море", - пишет журналист Уильям Дж. Брод. Но присоединение Крыма - это господство над нефтегазовыми месторождениями и сильнейший удар по надеждам Украины на энергетическую независимость, считает он.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сказал, что между присоединением Крыма и энергоресурсами "нет связи", и, как пересказывает его слова газета, "добавил, что нефть и газ Россию даже не волновали", передает Инопресса.

Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и другие крупные компании уже провели геологоразведку в Черном море. Некоторые аналитики нефтяной отрасли утверждают, что потенциал Черного моря может тягаться с ресурсами Северного моря. По мнению американского геолога Уильяма Б. Ф. Райана, с присоединением Крыма Россия заполучила потенциально "самые лучшие" глубокие месторождения нефти.

На взгляд аналитиков, помехой для освоения ресурсов могут стать санкции, которые ограничат доступ к западному финансированию и технологиям. Но они отмечают, что Россия уже провела поглощение "крымского подразделения украинской национальной газовой компании".

Издание напоминает хронику "нефтегазовой лихорадки". Чуть более двух лет назад у берегов Румынии было обнаружено крупное месторождение газа. В апреле 2012 года премьер-министр Путин подписал с итальянской Eni соглашение о геологоразведке в российской зоне в северо-восточной части Черного моря.

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В августе 2012-го Украина объявила о соглашении с группой компаний под руководством Exxon. Ставилась задача добывать нефть и газ в Черном море. Российская компания "Лукойл" претендовала на тот же контракт, но Украина предпочла заявку Exxon.

Заглянув в договор о присоединении Крыма к России, автор обнаружил "одну пресную фразу, гласящую, что разграничение морских пространств Черного и Азовского морей будет регулироваться международным правом".

24 марта румынская газета Romania Libera объявила: "Румыния и Россия станут соседями" [ввиду новой морской границы] - и привела мнения экспертов: Грузия, Турция, Болгария и Румыния негласно признают аннексию Крыма, "чтобы избежать открытого конфликта".

Как бы то ни было, аналитики прогнозируют, что после присоединения Крыма будет изменен проект газопровода "Южный поток" - его проложат не в обход, через турецкие воды, а по новоприобретенной акватории. Правда, украинский кризис поставил будущее "Южного потока" под сомнение.

"Что касается добычи нефти в водах, на которые теперь претендует Россия, то компании заявляют, что их прежние договоренности с Украиной оказались в подвешенном состоянии. По мнению аналитиков, в ближайшее время новые контракты вряд ли будут подписаны, если учесть продолжение волнений в регионе и попытки США усилить давление на Россию", - говорится в статье.

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В апреле США ввели санкции против "Черноморнефтегаза" - компании, национализированной правительством самопровозглашенной Республики Крым. Заместитель министра торговли США Эрик Л. Хиршхорн заявил, что это энергичное проявление осуждения российского "вторжения в Украину и экспроприации украинских активов".