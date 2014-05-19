В России говорят, что не готовы обсуждать с Украиной изменение цены на газ

Россия не готова обсуждать изменение базовой стоимости газа в контракте с Украиной, речь может идти только о предоставлении скидки, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак после двусторонней встречи с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером, пишет РИА Новости.

"РФ готова рассматривать вопрос о предоставлении скидки. Опять же не об изменении цены, которая установлена на сегодняшний день контрактом. Контракт никто не собирается менять и формулу цены, которая там прописана. Речь может вестись только о возможном предоставлении скидки", - отметил министр.

"Цифру в 268 (долларов – ред.) в принципе нельзя использовать сейчас в обсуждениях. Эта была цена в течение первого квартала, соглашение не было продлено дальше. Есть контракт, в соответствии с контрактом есть формула цены. Сегодня она составляет 485 долларов (за тысячу кубометров - ред.). Это цена, которую можно рассматривать. Не 268 плюс, а 485 минус. В случае если будут найдены в целом механизмы погашения задолженности и механизмы дальнейшего обеспечения платежеспособности Украины", - сказал Новак.

Он назвал "хотелками" стремления украинской стороны изменить базовую стоимость газа по контрактам.

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"Газпром" с апреля отменил все ранее действовавшие скидки на газ для Украины, в результате чего его цена выросла до 485 долларов за тысячу кубометров с 268,5 долларов. По оценке российского холдинга, долг украинской государственной компании "Нафтогаз" к концу апреля достиг 3,5 миллиардов долларов. Украинские власти неоднократно заявляли, что считают новую цену завышенной и не согласны с озвученным "Газпромом" размером долга. Они также заявляли, что готовы гасить долг, если цена вернется к уровню 268,5 доллара.

Между тем из-за неоплаты газа российская сторона приняла решение в соответствии с контрактом перевести Украину на предоплату, и "Газпром" выставил "Нафтогазу" предварительный счет за июнь. Если он не будет оплачен, Россия может с 3 июня отключить газ Украине.