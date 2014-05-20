Рынок нефти в ожидании рекордных статданных из США

На мировых торгах во вторник, 20 мая, цены на нефть марки Brent держатся выше отметки $109 за баррель на фоне низкой добычи в Ливии и ожиданий статданных о запасах топлива в США, передает Reuters.

Таким образом, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,17, до $109,54 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,14, до $102,75 за баррель.

Добыча в Ливии сохраняется на уровне 210.000 баррелей в сутки по сравнению с 1,4 миллиона в прошлом году, так как производство на месторождениях El Sharara и El Feel не возобновилось после того, как как правительство сообщило о договоренности с повстанцами об открытии месторождений.

По мнению аналитиков, чтобы ни происходило в Ливии, это не имеет значения, потому что хуже быть не может.

Как полагают эксперты, запасы нефти в США выросли на 1 миллион баррелей на прошлой неделе - до рекордного объема 399,4 миллиона баррелей.

Начало летнего сезона автопутешествий может поддержать рынок, но значительного роста потребления топлива пока не наблюдается, нет факторов, способных дать толчок ценам в том или ином направлении, считают эксперты.

Кроме этого, комиссар Европейского Союза по энергетике Гюнтер Эттингер в понедельник сообщил о прогрессе в переговорах о цене российского газа для Украины. Следующий этап переговоров намечен на 26 мая.

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