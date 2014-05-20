Сжиженный газ из США не сможет заменить Европе российский импорт - Cheniere Energy

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США не смогут стать для европейских стран равнозначной заменой российского импорта "голубого топлива". Об этом заявил глава отвечающего за поставки и маркетинговую политику подразделения американской энергетической компании Cheniere Energy Inc. Жан Абитебуль в опубликованном сегодня интервью агентству деловых новостей Bloomberg, передает "Прайм".

Абитебуль, принимавший участие в международной газовой конференции Flame в Амстердаме, утверждал, что поставки СПГ из США в Европу начнутся, вероятно, в первые три месяца 2016 года. Вместе с тем, он подчеркнул: "Российский газ нельзя заменить каким-либо сжиженным газом, в особенности, только сжиженным газом из США". Поставки "голубого топлива" из России, по его оценкам, удовлетворяют общие потребности европейских стран примерно на 30%.

"Это, вероятно, заставит людей быть более осторожными в том, что касается диверсификации поставок, уделять внимание их надежности, а не только стоимости", - подчеркнул он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что цена американского газа, который поступит в Европу, будет в полтора-два раза выше, чем цена газа, который поступает по трубопроводу - в том числе из России.

Читайте такжеЯпонские компании вышли из переговоров по российскому проекту «Ямал СПГ»