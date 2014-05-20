Медведев: Россия ждет от Украины графика платежей за газ

Украина должна предоставить график платежей по долгам за российский газ и сделать значительный платеж по задолженности, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Bloomberg, передает Газета.ru.

Платежи должны быть осуществлены при помощи ЕС и США, если это необходимо.

«Когда вы кому-то даете деньги взаймы, вы что хотите от него получить — поцелуи, обещания, еще что-то? Я считаю, что любой кредитор должен получить долг, поэтому от Украины, от соответствующей компании мы надеемся получить тот долг, который набежал за это время», — сказал Медведев в интервью . По его словам, речь идет о более $3,5 млрд.

Кроме того, премьер подчеркнул, что трубопровод «Северный поток» является гарантией надежных поставок российского газа в Европу, а в случае пуска «Южного потока» поставки вообще перестанут зависеть от ситуации на Украине.

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«Если мы построим газопровод, европейцы будут гарантированы в поставках в любое время, вне зависимости от того, кто сидит в Киеве. А в Киеве кто только не сидел, и у меня нет никакой уверенности, что мы можем с достаточной степенью вероятности предсказать, кто будет во главе Украины даже через полгода», — добавил премьер.

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