«Газпрому» не удалось договориться с Китаем о поставках газа

Десятилетние переговоры России и Китая о поставках газа затягиваются. В итоговом списке документов, подписанных в ходе визита в Китай президента России Владимира Путина, контракт на поставки «Газпрома» не значится, пишут "Ведомости".

В предварительном проекте итоговых документов был пункт по «Газпрому» и Восточному маршруту, но подписано соглашение в итоге не было, говорит источник «Ведомостей» в делегации. Визит не закончен, по газу прогресс существенный, «может быть подписан в любой момент», сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков о контракте «Газпрома» с китайской CNPC. По его словам, на переговорах по газу достигнут существенный прогресс, переговоры будут продолжены и сегодня. На момент подготовки материала представитель «Газпрома» на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Переговоры о поставках российского газа в Китай идут с 2004 г. Изначально обсуждались два маршрута — западный и восточный — с общим объемом поставок до 70 млрд куб. м в год. Но в марте 2013 г. было решено ограничиться только восточным маршрутом с объемом до 38 млрд куб. м в год. Он предполагает строительство газопровода «Сила Сибири» в створе ВСТО от Чаяндинского месторождения в Якутии до Владивостока с отводом на Китай в районе Благовещенска. Поставки также планируется осуществлять с Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина.

Основным спорным моментом в переговорах остается цена на газ и формула ее индексации.

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