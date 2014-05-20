Медведев не считает «жесткой» цену на газ для Украины

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

В частности, отвечая на вопрос, не кажется ли, что это «немного жёстко» увеличить цену в одностороннем порядке с 268 долл. за 1 тыс. кубометров до 485 долл., Медведев сказал: «Нет, это не жёстко». Медведева также не смущает, что больше этой суммы платит только Македония.

«Мы с вами говорили уже о формуле цены. Такова цена, которая была заложена в контракт, подписанный в 2009 году, и по этой формуле исчисляется всё, что подлежит поставке. Эта цена плюс-минус сопоставима с другими формулами, которые используются для поставок на европейский рынок. Где-то больше, где-то поменьше, но в целом они находятся в тренде. А вот цена в 268,5 – она абсолютно льготная, поэтому, когда нам говорят «мы готовы платить по льготной цене», – простите, почему? Почему другие страны платят, почему все страны Евросоюза платят другую цену?», - заявил Медведев.

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При этом Медведев не согласился с журналистом, отметившим, что Евросоюз не платит в среднем 485 долл. за тыс. кубометров, а только около 385 долл., тем самым Россия хочет поставлять газ в Украину по цене выше, чем в Западной Европе.

«Нет, надо посмотреть на то, сколько платит каждая из стран. Есть страны, которые платят практически наравне с вот этой… Это действительно немаленькая цена, я не спорю, но тем не менее есть страны, которые платят практически по этой цене, есть страны, которые платят несколько меньше. Но, ещё раз подчёркиваю, это абсолютно справедливая цена, которая была достигнута в ходе переговоров 2009 года. Мы же никого не неволили, они сами подписали соответствующий график и подписали договор. Подписала его, кстати, я напомню, нынешний соискатель на президентскую должность Юлия Тимошенко», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

13 мая "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.