Украина с 20 мая увеличила импорт газа из Венгрии более чем в 100 раз

Украина с 20 мая увеличила суточные поставки природного газа по сравнению с предыдущими днями более чем в 100 раз — 2,46 млн кубометров с 22,5 тыс. кубометров, сообщает оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

Согласно информации венгерского оператора, среднесуточные поставки газа в мае составляли 22,5 тыс. кубометров, однако на 20 мая появилась заявка на поставку 2,46 млн кубометров топлива.

В тоже время данный объем пока не достигает максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, 14 мая НАКом был подписан контракт с большой европейской компанией, который позволит с 21 мая кардинально увеличить объемы реверса газа с территории Венгрии.

Глава «Нафтогаза» отказался сообщить название компании, ссылаясь на «коммерческую тайну».

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа.

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