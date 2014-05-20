Москва пока не будет газифицировать Крым

"Газпром" не будет включать в 2014 году Крым в программу газификации.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции член правления "Газпрома", глава "Газпром межрегионгаза" Кирилл Селезнев, сообщает Прайм.

По его словам, сейчас газоснабжением республики занимается "Черноморнефтегаз". "Что будет на следующий год, будет ясно позднее, но в текущем году этого региона нет в наших планах по газификации", - добавил Селезнев.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности Игоря Диденко, «Нафтогаз Украины» 28 апреля обратился к «Газпрому» с предложением компенсировать НАК 2 млрд куб. м природного газа, числившиеся на балансе «Черноморнефтегаза», который был национализирован самопровозглашенной властью Крыма.

«Нафтогаз Украины» направил 28 апреля письмо «Газпрому» с предложением урегулировать на корпоративном уровне этот вопрос», - сказал Диденко.

По словам замминистра, «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» направить данный объем газа в подземные хранилища на материковой части Украины с целью создания необходимого запаса топлива для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу.

В то же время, Диденко подчеркнул, что «Газпром» пока не реагирует на предложение «Нафтогаза».

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 14 мая заявил, что украинская власть обратится с иском в Международный арбитражный суд в Стокгольме относительно экспроприации Россией компании «Черноморнефтегаз».

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Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявлял, что Украина намерена подать иск в международные суды в связи с захватом «Черноморнефтегаза», контроль над которым установили самопровозглашенные власти Крыма.