«Черноморнефтегаз» возглавил выходец из «Газпрома»

Министерство топлива и энергетики самопровозглашенной Республики Крым назначило исполняющим обязанности генерального директора конфискованной у Украины компании "Черноморнафтогаз" Сергея Комиссарова.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что последнее место работы Комиссарова - гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар".

В 2013 году Сергей Комиссаров был избран по списку "Единой России" депутатом законодательного собрания Краснодарского края. Он является членом комитета по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям.

Андрей Ильин, исполнявший до этого обязанности руководителя предприятия, назначен советником и.о. гендиректора «Черноморнефтегаза».

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что украинская власть обратится с иском в Международный арбитражный суд в Стокгольме относительно экспроприации Россией компании «Черноморнефтегаз».

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: природного газа – 58,56 млрд куб. м, газового конденсата – 1231 тыс. тонн, нефти – 2530 тыс. тонн.

19 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что буровые крупного украинского добытчика газа - компании "Черноморнефтегаз" в Крыму захватили люди, вооруженные автоматами Калашникова.

НАК «Нафтогаз Украины» с 2 апреля 2014 года не получает в автоматическом режиме данные с 22 газораспределительных станций, расположенных на участках магистрального газопровода Джанкой-Феодосия-Керчь на территории Крымского полуострова.

28 апреля «Нафтогаз» обратился к «Газпрому» с предложением компенсировать ему 2 млрд куб м природного газа, числившиеся на балансе «Черноморнефтегаза», который был национализирован самопровозглашенной властью Крыма.

12 мая ЕС дополнил список компаний, против которых введены санкции, компаниями "Черноморнефтегаз" и "Феодосия", присвоенных Россией после аннексии Крыма.