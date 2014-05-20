Госшахты за четыре месяца увеличили убытки почти до 5 млрд гривень

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«За январь-февраль 2014 года из государственного бюджета поступило 4,308 млрд грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции», - сказано в отчете.

Также в документе отмечается, что в апреле 2014 года фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции составила 1 584,5 грн и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8,5% (124,2 грн). В марте 2014 года себестоимость добычи 1 тонны составляла 1 494,9 грн, в феврале 2014 года - 1 340,5 грн.

В то же время, в отчете министерства говорится, что в апреле 2014 года 1 тонна товарной продукции, произведенной государственными предприятиями, реализовывалась по средней цене 636,1 грн.

Как сообщал УНИАН, государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.

Кабинет министров Украины намерен в 2014 году направить 13,303 млрд грн на поддержку и частичное покрытие расходов государственных угледобывающих предприятий.



