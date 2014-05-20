Украина предлагает Европе покупать газ на границе с Россией

Украина предлагает Европе покупать природный газ на украинско-российской границе и подписать новые соответствующие договоры с компанией «Газпром».

Об этом говорится в сообщении департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров со ссылкой на премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

«Предлагаем перенести точку приема российского природного газа на российско-украинскую границу и подписать новые соответствующие договоры, которые позволят европейским газовым компаниям использовать свободные мощности украинских подземных хранилищ газа в общих интересах энергетической безопасности», - говорится в сообщении.

На данный момент весь российский газ, поставляемый к европейским потребителям через территорию Украины, отпускает «дочка» «Газпрома» на западной границе Украины. Затраты на транспортировку топлива по территории Украины «Газпром» берет на себя. Именно поэтому, в частности, Украина пока не может договориться со Словакией об открытии так называемого «большого реверса», который фактически сведет к нулю газовую зависимость Украины от России.

Также в сообщении отмечается, что Украина как участница Европейской энергетической хартии и Энергетического сообщества официально заявляет о необходимости совместной модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы, включая подземные газохранилища, украинским государством с привлечением инвесторов из Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

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«Отдельно отмечаем, что Российская Федерация не является стороной упомянутых международных инструментов, которые устанавливают прозрачные правила обеспечения энергетической безопасности европейского континента», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" 13 мая выставил счет "Нафтогазу Украины" за июньский газ и будет ждать его оплаты до 2 июня включительно, а в случае непоступления средств 3 июня поставки Украине будут прекращены.

По данным «Газпрома», задолженность Украины за российский газ на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, Украина не признает данный долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

28 мая 2014 года истекает месячный срок предарбитражного процесса. Если стороны до этого времени не урегулируют газовые споры, то «Нафтогаз Украины» и «Газпром» вступят в затяжной судебный процесс в Стокгольмском арбитраже.