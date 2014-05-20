Украина готова встретиться с «Газпромом» как в суде, так и вне его - Яценюк

Об этом говорится в сообщении департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров со ссылкой на слова премьер-министра Арсения Яценюка.

«Вынуждены констатировать, что в случае отказа Российской Федерации от урегулирования спора соответствующий иск будет передан в конце текущего месяца на рассмотрение в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Украина готова к решению спора в рамках как арбитражного, так и внеарбитражного урегулирования»,- говорится в сообщении.

«Украинская сторона решительно заявляет, что провоцирование нового «газового кризиса» и попытки дискредитации надежности транзитного маршрута через Украину имеют целью исключительно оправдание строительства газопровода «Южный поток», который направлен не на диверсификацию и укрепление энергетической независимости ЕС, а исключительно на обход территории Украины как транзитного государства», - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Кабмине, Украиной были начаты переговоры по вопросам безопасности поставок газа в трехстороннем формате ЕС-Украина-Российская Федерация. На прошлой неделе также состоялась двусторонняя встреча председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. «Однако из-за позиции российской стороны результат достигнут не был. Кроме того, полученный от ОАО «Газпром» ответ на предарбитражное сообщение НАК «Нафтогаз Украины» свидетельствует об отказе российской стороны от диалога», - отмечается в документе.

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Как сообщал УНИАН, "Газпром" в мае выставил счет "Нафтогазу Украины" за июньский газ и намерен ждать его оплаты до 2 июня включительно, а в случае непоступления средств 3 июня поставки Украине будут прекращены.

По данным «Газпрома», задолженность Украины за российский газ на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл. По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, Украина не признает данный долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

28 мая 2014 года истекает месячный срок предарбитражного процесса. Если стороны до этого времени не урегулируют газовые споры, то «Нафтогаз Украины» и «Газпром» вступят в затяжной судебный процесс в Стокгольмском арбитраже.