Экс-директор "Энергорынка" возглавит Центр "Энергоатома" по внедрению новой модели рынка
Перед «Энергоатомом» стоит глобальная задача: научиться не только разумно и экономно расходовать тарифные средства, но и зарабатывать их самостоятельно.
Президент госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский назначил на должность директора Центра по внедрению новой модели рынка электроэнергии Сергея Бедина, который до этого занимал пост директора госпредприятия «Энергорынок», говорится в сообщении «Энергоатома».
Также сообщается, что заместителем директора центра назначен бывший замдиректора «Энергорынка» Константин Петриковец.
«Это специалисты с опытом работы как в государственных, так и в частных энергокомпаниях. Они знают сильные и слабые места, зоны риска и «Энергоатома», и его основного конкурента - ДТЭК. Я ставлю перед ними задачу создать условия для реформирования атомной компании для успешной работы в новых конкурентных условиях», - цитирует пресс-служба Недашковского.
Согласно сообщению, созданный 20 мая Центр по внедрению новой модели рынка электроэнергии будет заниматься техническими вопросами работы АЭС и других производственных мощностей, входящих в состав «Энергоатома», разработкой необходимых нормативных документов, а также вопросами подготовки государственной компании к работе в новых рыночных условиях.
В сообщении отмечается, что согласно действующему законодательству в рамках либерализации и гармонизации с европейскими директивами в энергетической сфере, до 2017 года рынок электроэнергии Украины должен перейти на новую модель функционирования на конкурентной основе вместо имеющейся, где объемы производства и тарифы для генерации определяет не потребитель, а государство.
По словам Недашковского, перед «Энергоатомом» сегодня стоит глобальная задача: научиться не только разумно и экономно расходовать тарифные средства, но и зарабатывать их самостоятельно, продавая электроэнергию на рынке. Для этого необходимы и оптимизация, и дебюрократизация сопутствующих производственных процессов, и создание новых маркетинговых служб, которые будут заниматься расчетами по договорам, поиском потребителей, анализом внешних рынков и заключением фьючерсных сделок.
Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.
По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.